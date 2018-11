- Et spørsmål om liv og død: Sandra tar ambulansesaken til Stortinget

nyheter

Det er det skriftlieg spørsmålet som Sandra Borch (Sp) stiller til helseministeren.

Styret i UNN HF vedtok torsdag å iverksette nedleggelse av ambulansebåten Alden fra 1. januar 2019. Styret forutsetter at kompenserende tiltak iverksettes, heter det i vedtaket. Dette innebærer at MF Lauvstad skal brukes som beredskapsferge til øyriket nord for Harstad.

- Begrunnelsen fra UNN er at øyriket knyttes bedre sammen av tunneler og bruer, at båten har få akuttoppdrag i året og økonomiske faktorer. Men man er fremdeles avhengig av ei ferge over Toppsundet for å komme til og fra øyriket og inn til Harstad. For UNN handler dette tydeligvis kun om penger og økonomi. For folk som bor i øyriket, og for de mange med feriehus og hytter her ute, handler det om trygghet for eget og naboens liv og helse, skriver Sandra Borch.

- Det er ingen tvil om at responstiden for øyriket nord for Harstad blir svekket. Kortest mulig responstid er et spørsmål om liv og død. UNN har åpenbart ikke tatt i betraktning de ulike scenarier ved utrykning av ambulansebil fra Harstad til øyriket, og med ei ferge som går i ordinære ruter over Toppsundet. Når alarmen går og ferga må tas ut av ordinære ruter for å være i beredskap, vil det føre til stor frustrasjon hos de som står i fergekø på begge sider. Det skal også være opp til skipper å vurdere hviletiden dersom ferga har vært i beredskap om natten, skriver Borch.