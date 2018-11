Juleshopping i utlandet kan bli dyrt

nyheter

Planlegger du en slik tur bør du sette deg inn i tollreglene først. Det kan nemlig bli dyrt hvis gavene blir stjålet.

– Kjøper du varer for mer enn 6000 kroner på reiser, bør du gå på rødt på hjemveien og fortolle varene. Er ikke gavene fortollet, er de «ulovlig interesse» og dermed ikke omfattet av forsikringsdekning hvis de blir stjålet senere. Dette gjelder alle typer forsikringer, sier reise-ekspert i Tryg Forsikring, Roy Vetaas, i en pressemelding fra selskapet denne uke.

Å gå på rødt og sikre seg tollklarering av varer du har kjøpt i utlandet betyr altså at du skaffer deg dokumentasjon i tilfelle varen blir stjålet ved en senere anledning.

– Kanskje noe å tenke på for dem som kommer hjem med en iPhone XS eller en dyr håndveske i bagasjen. Har du ikke tollklarering, betyr det ingen penger i tilfelle tyveri, sier Vetaas.

Pakker innkjøpte «julegaver» feil

Hvert eneste år opplever nordmenn at det forsvinner hundrevis av julegaver før de kommer under juletreet, og slettes ikke alle blir erstattet. Å legge gullkjedet til 20.000 kroner i kofferten er å gamble med verdisakene.

– Reglene er slik at alt av verdigjenstander må pakkes i håndbagasjen for at det skal være dekket mot tyveri eller skade på forsikringen, sier den erfarne skadekonsulenten som kan fortelle at Tryg Forsikring årlig får melding om flere hundre julegaver som enten er stjålet eller blitt skadet.

– Mange av disse gavene kunne blitt reddet ved at de var pakket slik de skulle, sier Vetaas.

Alt som er tyveriutsatt er å oppfatte som verdisaker. I kofferten legger du klær og toalettsaker, verdisaker tar du med som håndbagasje.

Ikke la bilen bli utstillingsvindu

Men de aller fleste av oss ender opp med å kjøpe julegavene hjemme i Norge. Også her er det viktig å ta sine forholdsregler, jula kan fort bli ødelagt dersom gavene blir stjålet.

– Om julegavene først er kommet i hus, dekker innboforsikringen eventuelt tyveri, men det er en helt annen sak dersom julegavene ligger og frister i bilen. Vi dekker normalt ikke tap av verdigjenstander fra bil. Du bør derfor gjemme gavene i et låst bagasjerom. Lar du julegavene skinne gjennom bilvinduet, risikerer du både knust bilrute og et tomt juletre, sier Vetaas, i en pressemelding denne uke.