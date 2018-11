En og en halv harstadværing nominert i P3 Gull

nyheter

De nominerte til P3 Gull 2018, NRK P3s egen musikkpris, er offentliggjort torsdag.

Lørdag 24. november er det klart for sjette utgave av P3 Gull, som i år finner sted på Skur 13 i Oslo og sendes direkte på NRK1. Prisutdelingen hyller den beste norske musikken fra året som har gått, ifølge NRK. Herman Flesvig leder showet.

Blant de nominerte er, for årets låt, Seeb + Dagny - Drink About. Dagny Storvoll er født og oppvokst i Tromsø, men er datter av vokalisten Marit Sandvik fra Harstad og jazzmusikeren Øystein Norvoll fra Andøya. Marit Sandvik spilte i Harstad onsdag. Anmeldelsen kan du lese her. Dagny har spilt i Harstad flere ganger. Senest under Glød-konserten.

Hun skal konkurrere blant andre mot Sigrid og låta Strangers. Også Sigrid var i Harstad på Glød.

Den andre med lokal tilknytning som er nominert er Ruben fra Bjarkøy - som årets nykommer.

Ruben Markussen ga i oktober 2017 ut låten «Walls». På nyåret ble lytterne kjent med en nedstrippet akustisk versjon av låta. Originalversjonen lå lenge på topplista på Spotify. Låten gikk inn i Topp 50 på Spotify i november 2017, hvor den peaket på #6.

Originalversjonen har per dags dato passert 23 millioner streams på Spotify.

Ruben Markussen spilte blant annet på Bakgården 2017 og på Stortorget i Tromsø sist sommer.

Vinneren av kategorien årets låt avgjøres av publikumsstemmer, mens årets nykommer, årets live og P3-prisen kåres av jury.