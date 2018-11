Vil ha tidsriktige klær

nyheter

På Trondenes bygges det en middelaldergård som skal formidle livet her nord på 1200-tallet. Når gården åpner 23. juni neste år skal man møtes av karakterer som står sentralt i gårdshistoria. Blant annet kan man møte husfrua Jorunn, tjenestejenta Frøydis, jentungen Magnhild, husbonden Leif og presten Ivar. Samen Mikkel som bor like ved kommer ofte på besøk, og det gjør også Gunvor, for å nevne noen.

– Gunvor, bedre kjent som Krafse-Gunvor, er ei gammel kjerring som bor for seg selv i en gamme oppi Skaret. Hun har visstnok aldri vært innenfor kirkedøra. Det sies blant folk at hun har god kontakt med maktene, og hun er kjent for å ha skumle kunnskaper som ingen egentlig burde ha, forteller markedsansvarlig på Sør-Troms Museum, Ingrid Skjønhaug.

– Folk er derfor redd for henne, men ikke mer enn at de samtidig får utført ymse tjenester som bare hun kan hjelpe med. Krafse-Gunvor kan snakke med de døde, og hun kan lage forskjellige magiske og medisinske remedier.

Karakterer man møter på middelaldergården skal kles opp i tidsriktige klær. Nille Glæsel og Sør-Troms Museum inviterer derfor til workshop i middelaldersøm. Draktene man ønsker å bruke i rollespill på middelaldergården er ikke til salgs i vanlige butikker, og det er derfor det nå inviteres til workshop i januar.

– Bli med på ei flott helg med middelaldersøm. Det blir en dugnad av det koselige slaget, hvor man kan være med på å forme formidlingen på 1200-talls gården, sier Skjønhaug.