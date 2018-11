Vil bidra til å løse fotballens plastproblem

nyheter

SpareBank 1 Nord-Norge skal bruke ti millioner kroner på å bekjempe plastforurensing i nord.

En stor del av potten går til fotballklubber som vil redusere andelen plastkorn på avveie fra nordnorske kunstgress. Miljødirektoratet sier det er mulig å redusere dette utslippet med hele 98 prosent, meldes det i en pressemelding fra banken denne uken.

– Vi kan klare det når vi jobber i lag, og det er en viktig jobb! Norske miljømyndigheter anslår at plastgranulat fra kunstgressbanene er den nest største kilden til utslipp av mikroplast i Norge, sier konserndirektør Petter Høiseth i SpareBank 1 Nord-Norge.

Kartlegger og rydder

Nå inviterer Norges Fotballforbund og SpareBank 1 Nord-Norge alle nordnorske fotballklubber og kommuner til en plan i tre steg for mindre plastutslipp fra kunstgressbanene i nord.

Første steg er kurs på ulike steder i Nord-Norge for å vise hvilke tiltak som virker for å holde plastgranulatet på kunstgresset. Øverst på lista står en fysisk barriere rundt banen og snødeponi. Et annet tiltak er å hindre at kornene følger med vann fra banen. Da blir kummer og filter viktige verktøy. For å sørge for at spillere ikke tar med seg granulat fra banen, anbefaler Norges Fotballforbund og Miljødirektoratet også rister og renseområder for klær og sko.

– Vi tror disse kursene vil ha stor verdi for de lokale fotballklubbene, fordi vi vil vise hvordan de på den beste måten kan møte regelverket som nok kommer på dette området i løpet av neste år, sier anleggskonsulent Geirfinn Kvalheim i Norges Fotballforbund.

Etter de innledende seminarene får hver enkelt fotballklubb eller kommune som eier og drifter en kunstgressbane, tilbud om en lokal kartlegging. Der vil Norges Fotballforbund vise hvilke tiltak de anbefaler på den enkelte bane, og anslå kostnaden.

– Tiltakene vil koste penger, men det fine er at klubbene kan søke om støtte fra Samfunnsløftet til å gjennomføre disse tiltakene. Da får vi ting til å skje i lag, påpeker Høiseth.

Plast som tema

Samarbeidet med Norges Fotballforbund innleder SpareBank 1 Nord-Norges plastløfte.

Dette blir dermed neste års prioriterte tema i Samfunnsløftet, strategien for bruken av samfunnsutbyttet de neste tre årene.

– Jobben på fotballbanene er bare første trinn i plastløftet. I løpet av året vil vi invitere landsdelen med på flere ulike tiltak. Her skal vi jobbe både for å fjerne den eksisterende plastforurensningen og redusere framtidige lokale bidrag til dette globale problemet. Innenfor de faste kategoriene av Samfunnsløftet vil vi også prioritere de søknadene som viser at de møter dette problemet, sier Høiseth.

Bruker ti millioner

Da Samfunnsløftet ble presentert 27. september varslet konsernsjef Jan-Frode Janson et årlig temaløft som skal bidra til å utvikle Nord-Norge innenfor et spesielt område.

Dette temaløftet kommer i tillegg til de fem kategoriene som gjelder for hele treårsperioden: Arena, innovasjon, ungdom, lokalsamfunn og kunnskap.

– Vi har valgt plast som neste års tema, av flere grunner. For det første er det viktig å redusere forurensingen i vår sårbare, rene og svært salgbare natur. For det andre gikk dette temaet igjen i mange av de 10.000 svarene vi fikk etter at vi ba om innspill på hvordan samfunnsutbyttet kan bidra til å utvikle Nord-Norge, forklarer Høiseth.

Det kommer det fram i en pressemelding fra banken denne uken.