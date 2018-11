nyheter

– Den store mattedagen, svarer Maja når læreren spør hvilken dag det er.

Målet er, ifølge kontaktlærerne på 2. trinn Elisabeth Østerås-Henriksen og Gabrielle Berg Lysvik, en dag fylt med lekpreget læring.

Harstad kommune er en realfagskommune og derfor står matematikk i fokus, og 2. trinn får fordype seg i de fagområdene de har jobbet med i høst. Hovedfokuset var telling, addisjon, subtraksjon og arbeid med klokka.

– Vi har ulike innfallsvinkler på dette for å gjøre det artig og lystbetont, og for at elevene skal oppleve at matematikk er gøy. Hele trinnet ble delt inn i grupper på tvers av klassene. Dagen besto av matematiske aktiviteter i mange former på ulike stasjoner. Fellestrekket var at alle skulle være praktiske - ingen lærebøker eller arbeidshefter denne dagen.

Vi spør tre elever om hvordan de synes dagen har vært.

– Det var artig å spille ulike spill, og kjempegøy å lære om klokka. Det var veldig gøy å gå rundt på forskjellige poster, sier Kaja Heggemsli.

– Jeg synes det har vært gøy å lære nye mattespill, også synes jeg det var gøy å spille klokkespill, sier Maja Jakobsen.

– Jeg synes det var gøy å få snurre på klokkene og lære mer om klokka, sier Mia Eriksen.