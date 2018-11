Dette jobber politiet med lørdag

nyheter

Etter ei utforkjøring i Mo i Rana hadde sjåføren forlatt kjøretøyet da politiet kom til. Klokken 07.20 melder politiet at en mann er pågrepet, mistenkt for promillekjøring.

Ei spraglet tispe ble lørdag formiddag tatt hånd om av politiet i Harstad. Hunden ble funnet i Røsslyngveien. Klokken 10.05 melder politiet at hunden har funnet sin eier.

POLITIAKSJON: – Vi har en pågående væpnet aksjon i Svolvær sentrum, meldte politiet i Nordland klokken 03.10 i natt. Politiet oppfordret publikum til å holde seg innomhus. Klokken 05.40 kom meldingen om at en mann i 50-årene er pågrepet. – Han er mistenkt for å ha avfyrt flere skudd med et enhåndsvåpen ved Anker brygge på kaia i Svolvær. En mann ble truffet av prosjektil og ramlet i havet rett etter. Den skadde er hentet opp av redningsskøyta og fraktet til Gravdal sykehus. Skadeomfanget er ikke kjent, melder politiet. Pågripelsen gikk rolig for seg, tillegges det.

Det endte med et opphold i arresten i Tromsø for en 41-åring som forstyrret ro og orden i sentrum av byen. Han nektet å etterkomme politiets pålegg om å pelle seg bort. Dermed endte byturen i en celle, og sak opprettes.

Han var full, 34-åringen som i Tromsø sentrum skal ha kastet et ølglass i hodet på en annen gjest på utested. Mannen blir også anmeldt for voldsutøvelse mot polititjenestemann.

Fremsatte trusler var årsak til at en beruset 28-åring ble satt i arrest i Tromsø. Truslene ble framsatt mot gjester på et utested.

Han hadde mye å svare for, 49-åringen som ble stoppet av politiet på Setermoen. I tretiden natt til lørdag melder politiet at mannen ble stanset som følge av at han kjørte for fort, 102 km/t i 80-sone. Føreren var også i besittelse av en mindre mengde narkotika. Men det var ikke alt; han kjørte også uten gyldig førerkort. Og dermed ender kjøreturen med reaksjon fra det offentlige. Politiet har opprettet sak.

Kjørte av veien: På Setermoen kjørte en personbil av veien, meldte politiet klokken 01.30 i natt. Det oppsto ingen personskade, men politiet misttenker promillekjøring og har opprettet sak. Sjåførens førerkort er beslaglagt.

Dette jobbet politiet med fredag