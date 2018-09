Ti(d) for tannhelse

nyheter

De åpnet dørene til Harstad Tannhelsesenter i 2008. To tannleger med sine assistenter. Siden har de vært i tanngarden hos en stor del av Harstads befolkning. Underveis har de blitt til ti. Det har gått én vei, og det synes de fortjener ei skikkelig jubileumsfeiring. Tallet er 10.

Åpent hus

– Feirer vi, så feirer vi. Vi syntes vi måtte ansette nummer ti i vårt tiende år. Samtidig slår vi litt på stortromma og holder åpent hus mandag den tiende. Med

drop-in hele dagen, med blant annet rensing av tannstein. For ti kroner, forteller de. Et lystig gjeng, klar til å ta imot enhver som måtte føle for å pynte på gliset. Enten man har ti tenner eller kjevene full.

100 års erfaring

– Sammen har vi godt over 100 års yrkeserfaring, noe som gir oss en bred fagkompetanse som kommer pasientene våre til gode. Vi sørger for å holde oss oppdatert i faget, med kursing og investering i ny teknologi. Vi må følge med i tiden. For eksempel har vi nylig anskaffet en skanner som tar avtrykk på en raskere og mer behagelig måte enn før, sier de, og legger til at jevnlig besøk i tannlegestolen er veien til god tannhelse.

– Vi anbefaler tannsjekk en gang i året. Da kan vi sammen med pasienten anbefale videre behandling om nødvendig.

Tannlegeskrekk

Ingen skal behøve å grue seg til tannlegebesøket, ifølge de ti tannjentene.

– Ikke alle synes det er behagelig å gå til tannlegen. Derfor har vi lagt vekt på å skape en trivelig atmosfære, sier de, og viser til nyoppussede lokaler i 6. Divisjonsgate.

– Folk skal føle seg avslappet og trygg når de kommer inn døra her. Vi har dessuten lang og god erfaring med pasienter som lider av tannlegeskrekk, lover de.

Satser videre

En milepæl er nådd. Et første vellykket tiår har gått, med blant annet rotfylling og implantatbehandling, røntgen, tanntrekking og bleking. Nå satser de videre på god tannhelse.

– Vi har ingen planer om å bli veldig stor. Men vi har kapasitet til flere, vi sier ikke nei til noen. Men kommer du først inn her, slipper du ikke ut så lett, spøker de.

– Ja, vi spøker mye. Vi har det rett og slett artig på jobb. Det tror vi smitter over på pasientene våre.