Ny fylkesmannstruktur vedtatt

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark gis navnet Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Kongen i statsråd vedtok i dag navnene på de sammenslåtte fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019. Det ble også fastsatt nytt navn på Fylkesmannen i Trøndelag på sørsamisk, og nytt navn på Fylkesmannen i Troms og Finnmark på nordsamisk og kvensk, melder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet fredag.

– En permanent navneendring for fylkesmannen fra 1. januar 2019 innebærer en forenkling og vil være kostnadsbesparende, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Etter kommuneloven § 3 nr. 4 skal fylkeskommunen ha samme navn som fylket.

– Navnet på fylkesmannen er ikke regulert i lov, men det geografiske området fylkesmannen er ansvarlig for må gjenspeiles i navnet. Med unntak av Oslo og Viken som vil inngå i samme embete, vil fylkesmannens struktur være sammenfallende med de nye fylkeskommunene fra 1. januar 2020. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår at også fylkesmannen tar navn etter de nye fylkene, sier Mæland.

– Når det gjelder navn på det nye embetet for Oslo og Viken, legger vi til grunn at det er Akershus, Østfold og Buskerud fylker som slås sammen til Viken. Det nye embetet som i tillegg vil bestå av Oslo, bør få navnet Fylkesmannen i Oslo og Viken, sier Mæland. Dette følger av at dagens navn for embetet med hovedstaden er Oslo og Akershus og vanlig omtale av hovedstadsområdet er Oslo og omegn.

Den Kongelige resolusjon av 7. september om nye navn på fylkesmannsembetene ved iverksetting av ny struktur fra 1. januar 2019 erstatter i sin helhet den Kongelige resolusjonen av 24. august 2018 med samme navn. Den Kongelige resolusjonen inneholdt ved en inkurie feil omtale av fylkesmannen på samisk og kvensk.

– Jeg er glad for at vi nå har fått fastsatt samisk navn på Fylkesmannen i Trøndelag og samisk og kvensk på Fylkesmannen i Troms og Finnmark, sier Mæland. Dette er en viktig oppfølging av samelovens bestemmelse om at samisk og norsk er likeverdige språk, og regjeringens satsing på samiske og kvensk språk.

Fra 1. januar 2019 får de sammenslåtte fylkesmannsembetene nye navn:

Det midlertidige navnet Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder endres til Fylkesmannen i Agder.

Navnet Fylkesmannen i Trøndelag opprettholdes. Sørsamisk navn på Fylkesmannen i Trøndelag fastsettes til Trööndelagen fylhkenålma fra samme tidspunkt.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Hordaland og Sogn og Fjordane gis navnet Fylkesmannen i Vestland.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud gis navnet Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Oppland og Hedmark gis navnet Fylkesmannen i Innlandet.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold gis navnet Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Det sammenslåtte fylkesmannsembetet i Troms og Finnmark gis navnet Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Nordsamisk navn på Fylkesmannen i Troms og Finnmark fastsettes til Romssa ja Finnmárkku fylkkamánni fra samme tidspunkt. Kvensk navn på Fylkesmannen i Troms og Finnmark fastsettes til Tromssan ja Finmarkun maaherra fra samme tidspunkt.