Elever i Troms skal erfare demokrati

nyheter

I dag ble nettsiden elevråd.no lansert. Dette en nettside som skal fungere som opplæring og manual for elevrådsarbeidet i skoler i hele landet.

Det oppleves som ekstra stas at det er elev- og lærlingombudet i Troms, Anita Lervoll, som er en av hovedpersonene bak nettsiden. Med seg på laget har hun hatt elev- og lærlingombud og mobbeombud fra andre steder i landet og Elevorganisasjonen.

– Når elevene tas på alvor med sine saker, engasjerer de seg mer. Elevene får en demokratiforståelse gjennom å medvirke og ta aktivt del i viktige saker på skolen, sier Victoria Figenschou Mathiassen, leder for ungdommens fylkesråd i Troms.

I elevrådet får elevene erfare demokratiet, ikke bare lære om det i en bok.

– Det er viktig å forstå og utnytte at all medvirkning og påvirkning om samfunnsspørsmål og arbeidsforhold faktisk er en del av demokratiet. I så måte er alle innbyggere politikere, også elever og lærlinger i skolene. Jeg er svært glad for at vi i skolen kan gi kunnskap om demokratiprosesser, hvordan påvirkning best kan skje til beste for den enkelte både i skolen og ellers i samfunnslivet, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).