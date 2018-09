Peter og Sigrid klar

nyheter

– Det er første gang at jeg skal synge i en så stor musikal, sier Peter Bergland Krøtø.

Til daglig synger han i Harstad Guttekor med Dag Erik Enoksen som dirigent. Nå venter større oppgaver for 11-åringen som til daglig er elev ved Medkila skole.

– Jeg er veldig spent, sier 11-åringen fra Medkila, som er glad for at han fredag har fått fri fra skolen for å være med på en av de store musikalene i Harstad gjennom tidene.

– Jeg har stått på scenen tidligere. Men dette blir større. Jeg skal være solist i et nummer fra Les Misérables, sier 11-årige Sigrid Nordli.

Festforestillingen for hele familien i Harstad kulturhus, med en hyllest til våre største, mest kjente og kjære musikaler, selger svært godt.

– Så langt har over 1.000 personer sikret seg billetter til førstkommende lørdag og stadig nye bestillinger strømmer inn, sier Bjarne Glad, som er prosjektleder for musikalen i Harstad kulturhus i helga.

– I tillegg har over 700 kjøpt billetter til DNB sin forestilling enpå fredag.

Regissør og scenograf Svein Spjelkavik jobber denne uke på spreng på sitt rekvisittverksted og de kjente figurene fra blant annet The Lion King strømmer ut fra kulissene.

– Dette er det største jeg noen gang har vært med på av oppsetninger. Og det har blitt en del opp gjennom årene, sier Spjelkavik, da vi traff han på prøve fredag ettermiddag.

– Harstad Kulturhus har sydet syder av aktivitet og alskens figurer vandrer rundt mellom sminkerom, øvingslokaler og scene. Her kan man støte på hårete hippier, arbeidsfolk fra slummen i Paris på 1800-tallet, soldater, unge og voksne løver, hyener, vortesvin og kanskje en fargerik neshornfugl, forteller Bjarne Glad.

– Solistene fra Harstad og Vesterålen overgår seg selv på prøvene. Koreograf Marianne S. Nordeng er høyt og lavt sammen med sine 28 danserne fra Harstad Kulturskole, som vil krydre forestillingen med sine fargerike og strålende flotte moves på storscenen, sier han.

– Publikum kan glede seg til et fyrverkeri av en musikalsk teaterforestilling med drama, kjærlighet og humor til heftig, svingende, vakker og dramatisk musikk, ispedd utrolig flotte solistprestasjoner, sier kormann Bjarne Glad, foran en av de største lokale løft innen musikal i Harstad kulturhus i nyere tid.

Koristene og solistene kan også glede seg over at kapellmester Andre Storeng har fått med seg nærmere 20 proffe musikere til forestillingen i Harstad denne helgen og på Sortland neste helg. Kor i Harstad stiller med 110 artister på scenen.

Kor i Harstad fødtes i 1997 som en idé om å forene amatører og profesjonelle sang- og musikkrefter i vår region, unge og voksne, samle et prosjektkor, krydre med solister, orkester, bevegelse og dans. Dag Erik Enoksen var idémakeren. Han samlet en gruppe dedikerte venner, som utgjorde det første styret. For ganske nøyaktig 20 år siden gikk teppet opp for premièren i en fullsatt storsal i Harstad Kulturhus og eventyret var i gang. I perioden 1998–2000 presenterte vi utdrag fra musikalene Hair, Les Misérables, Chess, Miss Saigon og The Lion King. Ensemblet turnerte i Hålogalands-regionen, publikumsinteressen var enorm og tilbakemeldingene overstrømmende. Forestillingen var til da en av de største som noensinne var satt opp på en kulturhusscene i vår del av landet.