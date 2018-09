Mest utslipp om vinteren

nyheter

Det utgjør om lag 15 prosent av kjøretiden, kommer det fram av en pressemelding fra SpareBank 1 Forsikring denne uke.

- Siden lanseringen i 2017 har våre kunder med smart bilforsikring kjørt godt over 100 millioner kilometer. Det utgjør mer enn 250 år med sammenhengende kjøring, og det som overrasker er at vi har registrert nesten 350.000 timer med tomgangskjøring, altså ca. 40 år sammenhengende, sier Svein Skovly, leder for innovasjon i SpareBank 1 Forsikring.

Rundt 20.000 nordmenn har til nå valgt smart bilforsikring hos SpareBank 1. Ut i fra hvordan sjåføren akselerer, bremser og håndterer bilen i svinger, dannes det en kjørescore som sier noe om hvor pent en kjører. Med god kjørescore kan en oppnå rabatt på forsikringen.

- Statistikken og mengden kjøredata gir oss god grunn til å tro at tomgangstallene er representative for alle norske biler – ikke bare de SpareBank 1 forsikrer. At fossile biler går på tomgang 15 prosent av kjøretiden synes vi er vel høyt, sier Skovly.

Kjør pent – reduser klimagassutslipp

Siden april 2017 er det de kalde vintermånedene desember, januar og februar som har høyest prosentandel tomgangskjøring.

- Selv om tomgangskjøring gir utslipp av klimagassen CO2, er ikke dette i nærheten av utslippene ved vanlig kjøring. Jeg anser det ikke som et spesielt alvorlig problem. Unntaket er kanskje start og tomgangskjøring ved sterk kulde, sier Rolf Hagman, sivilingeniør og forsker ved Transportøkonomisk institutt.

En sjåfør som kjører med flyt har få harde nedbremsinger og påfølgende få harde gasspådrag. Det gir kjøring med jevnere hastighet, som ifølge Transportøkonomisk institutt fører til reduksjon i klimagassutslipp.

- Flere studier peker på at jevn kjøring med flyt kan bidra til en utslippsreduksjon på mellom 5 og 15 prosent. Dette avhenger av flere faktorer, som for eksempel veistandard, sier Hagmann.

6 av 10 turer er på under 5 kilometer

Over halvparten av alle registrerte turer er på mindre enn 10 minutter, og 6 av 10 turer er på under fem kilometer.

- Vi ønsker å gjøre bilistene bevisste på utslipp og kjøreatferd. Vi har derfor laget en miljøprofil i vår bil-app som gir bilistene oversikt og tilbakemeldinger på om de kjører for mange småturer, om bilen står for mye på tomgang og om en kjører med flyt, sier Skovly.

Miljøscoren illustreres med grønne blader, hvor fem grønne blader er toppscore. Forskjellen mellom dårligste og beste miljøscore kan bety en utslippsbesparelse på 350 kg CO2 i året per bil, ifølge beregninger fra forsikringsselskapet.

- Vi har nå over 20.000 tusen biler med smart bilforsikring. Om alle disse går fra ett grønt blad i miljøprofilen til fem grønne blader kan vi spare miljøet for om lag 6000 tonn CO2 i året – noe som tilsvarer om lag 200 rutefly fra Oslo til Paris. Det mener vi er et betydelig bidrag, sier Skovly.