Sammen om vaksine

Etter hvert ble det også bestemt at elevene på Rå vgs. skulle få den samme vaksinen gratis, melder Turi Mari Bruun i Harstad Sanitetsforening

– Harstad Sanitetsforening tok kontakt med noen nærliggende foreninger som velvillig ville være med på et spleiselag. Grov Sanitetsforening betalte for 29 russ fra ETS kommunene, Kvæfjord Sanitetsforening har betalt for 30 russ samt for 8 elever fra andre kommuner som var russ på RÅ. Ytre Andørja har betalt vaksinen for 3 elever fra Ibestad kommune Til sammen ble 254 russ vaksinert og Lundenes Sanitetsforening og Harstad Sanitetsforening har dekket det resterende beløpet til sammen vel 86 000 kroner, opplyser Bruun.

– Vi i Harstad Sanitetsforening ønsker å takke foreningene i Kvæfjord, Grov, Ytre Andørja og Lundenes som stilte opp økonomisk. Vi ønsker også å takke helsesøstrene i Harstad og Kvæfjord som stilte opp og vaksinerte russen, sier Bruun.

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber med mennesker fra vugge til grav og de lokale foreningene syntes dette var en god måte å drive ungdomsarbeid på.

– Harstad Sanitetsforening har i tillegg besøkt russen på videregående skoler i Harstad før 17. mai både i 2017 og i 2018. Vi har begge årene pakket goodiebager til alle russ enten de hørte til i Kvæfjord, Skånland eller Ibestad og selvsagt til russen fra Harstad I år pakket vi buffer, klistremerker med JA betyr JA, sier Bruun.

– Det har dessuten vært delt ut gensere og T-skjorter med tekst JA betyr JA. Kostnadene med dette har Harstad Sanitetsforening dekket.

– Vår leder Trine Steien møtte russen sammen med politi og helsesøster og en kvinne som hadde opplevd overgrep. Det ble satt søkelyset på grenser, samtykke og det å ta ansvar gjennom sosiale medier. Dette er et ledd i en landsdekkende kampanje i N.K.S. som har som mål at russen skal være bevisst på at i forhold til sex er det kun et bevisst og begeistret JA som gjelder og ikke bare i russetiden. Festvoldtekt utgjør 48 % av alle voldtekter i Norge, opplyser Turi Mari Bruun i Harstad Sanitetsforening.