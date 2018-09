Søk etter nederlender

nyheter

Savnede Arjen Kamphuis skal ha vært på ferietur i Norge. De første meldingene gikk ut på at savnede hadde reist til Svalbard, men etter nærmere undersøkelser ble det klart at han ikke hadde vært der.

Det ble etterhvert klart at savnede har bodd på hotell i Bodø og at han skal ha sjekket ut mandag den 20. august, ca kl 14.00. Dette er så langt den siste kjente observasjon av savnede.

Politiet har iverksatt etterforskning og jobber nå for å kunne fastslå med sikkerhet hvor savnede sist har opphold seg, samt undersøke hans reisevirksomhet i landet for å finne ut hvor han kan befinne seg nå. Politiet jobber nå med å innhente informasjon fra hoteller, alternative reiseruter og teletrafikk, samt at det foretas avhør av personer som kan ha informasjon om savnede. På det nåværende tidspunkt har ikke politiet noen grunn til å tro at det skal ha tilstøtt savnede noe, men holder likevel alle muligheter åpne.

Politiet har bedt Kripos om bistand til etterforskningen og personell fra Kripos er allerede på plass i Bodø. Det er også etablert kontakt med politiet i Nederland.

Ber om tips

Dersom noen har informasjon om savnede Arjen Kamphuis så ber vi om at man tar kontakt med politiet på tlf 02800.