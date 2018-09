Nå drar det seg til

nyheter

Skjønt korsatsing er vel strengt tatt heller ikke dekkende for de totalt fem forestillingene som går av stabelen i Harstad og på Sortland de kommende to helgene.

– Det er vel rettere sagt en forestilling som inneholder svært mange elementer som musikk, bilder og humor, sier Ellen Bendiksen i Mine Damer og Kenneth Leiknes i Bel Chorus.

Disse to korene utgjør selve grunnstammen i et prosjekt hvor over 80 korister vil være på scenen i samspill og samklang med band, dansere fra Harstad kulturskole og øvrig besetning. Med andre ord en musikalsk og scenisk symbiose i Harstads kulturelle storstue.

– En fantastisk gjeng med musikere. Dette kommer til å bli unikt, sier Bendiksen og Leiknes, som synes det er stor stas at man i år, som tidligere, har kapret André Storeng til å være kapellmester.

En aldri så liten funfact med Storeng er at han er bror til den kanskje noe mer kjente Maria Haukås Mittet. Godt fornøyd er også prosjektledelsen med å ha Svein Spjelkavik som regissør og scenograf, og Marianne S. Nordeng som koreograf.

– Musikalsk og kunstnerisk leder er vår egen Dag Erik Enoksen som dirigerer både Mine Damer og Bel Chorus, forteller Bendiksen og Leiknes.

Gammel idé

Kor i Harstad anno 2018 er en videreføring og videreutvikling av en gammel idé som første gang ble satt ut i livet i 1998, også den gang anført av Dag Erik Enoksen. Etter tre utgaver, henholdsvis i 1998, 1999 og 2000 ble det imidlertid stopp, inntil den samme Enoksen altså fant 20-årsdagen for prosjektet å være en gyllen anledning for gjenfødelse. Og aldri har det vært større og mer profesjonelt enn i år, hvilket også gjenspeiles i øvingsmengden, skal vi tro representantene fra Mine Damer og Bel Chorus.

– De fleste har hatt musikken på øret nærmest døgnet rundt. Det har vært ekstremt mye øving, og innspurten kommende uke kommer til å bli svært hektisk med 4–10 timer hver dag, forteller Bendiksen og Leiknes.

Mange høydepunkter

Øving og finsliping må også til, for det er ikke hvilket som helst program de har gitt seg i kast med. Høydepunkter fra musikaler som Chess, Les Misérables, Miss Saigon, Hair og The Lion King er godt egnet til å fremkalle prestasjonsangst, hvilket det tidvis også har gjort.

– På ett tidspunkt, da jeg gikk i Folkeparken med headset og lyttet - og øvde, tenkte jeg at «dette vil jeg aldri komme til å klare», forteller Mine Damer-leder Ellen Bendiksen.

Men der tok hun altså feil.

Matiné

Jubileumsforestillingen «Musical highlights» vil bli spilt tre ganger i Harstad, hvorav DNB har kjøpt én forestilling. Helgen etter blir det to forestillinger på Sortland.

– Forestillingen varer om lag to timer med innlagt pause. Vi har også lagt dem til et tidspunkt på ettermiddagen som bør passe barnefamilier. La oss si det slik at vi tester ut matiné-konseptet, sier Bendiksen og Leiknes.