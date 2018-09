Radio Harstad med studentradio:

nyheter

Studentradio vil i høste væren en del av programflaten på Radio Harstad. Det skjer hver torsdag ettermiddag.

– Her vil dere møte programlederne østlendingen Daniel Nyquist og andøyværingen Ruben Iversen, som begge er studenter på UiT Harstad. De går begge på vernepleierstudiet ved UiT Harstad, sier Vandalsvik (bildet t.v.).

– Det har lenge vært et behov for en studentradio i Harstad og det er en glede å kunne dele litt av hverdagen fra oss som går på UiT. Dette er et radioprogram som er laget av studenter, for studenter, sier Vandalsvik.