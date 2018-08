En persom omkom

nyheter

Ulykken skjedde i Tromsø sentrum hvor en kvinne på 85 år døde da hun ble påkjørt av en lastebil. Ulykken skjedde da hun krysset gata i et lyssignalregulert kryss, melder Statens vegvesen.

De siste årene har vi vært forskånet for så alvorlige fotgjengerulykker i Nord-Norge, og dette er først gang siden oktober 2014 at en fotgjenger har blitt drept i trafikken,

Status for 2018 er dermed at 8 personer har mistet livet på nordnorske veger hittil i år. Det er 1 mer enn på samme tid i fjor men likevel et veldig lavt tall. I gjennomsnitt de 5 foregående årene har 12-13 personer omkommet som følge av trafikkulykker i årets 8 første måneder. Ingen har mistet livet i trafikkulykker i Finnmark hittil i år.

Fylkesvis fordeling av de omkomne i perioden januar-august er vist nedenfor sammenstilt med tilsvarende tall for de seneste årene, melder Statens vegvesen fredag.

FAKTA

Trafikktall Pr. august 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nordland 5 4 6 7 6 8

Troms 3 3 4 3 0 6

Finnmark 0 0 6 2 3 4

Nord-Norge 8 7 16 12 9 18