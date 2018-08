Starter opp torsdag

nyheter

Sendingen vil være fra klokken fem til seks hver torsdag, opplyser Tommy Vandalsvik, som er redaktør for Radio Harstad.

– Her vil dere møte programlederne østlendingen Daniel Nyquist og andøyværingen Ruben Iversen, som begge er studenter på UiT Harstad. De går begge på vernepleierstudiet ved UiT Harstad, sier Vandalsvik, som selv har fortid fra vernepleierstudiet ved UiT Harstad.

– Studentradioens program vil bestå av mye humor, informasjon for studenter, god musikk og mye mer. Det vil etter hvert bli invitert gjester til studio, hvor hver gjest bestemmer temaet for sendingen, sier han.

– Det har lenge vært et behov for en studentradio i Harstad og det er en glede å kunne dele litt av hverdagen fra oss som går på UiT. Dette er et radioprogram som er laget av studenter, for studenter. Men det er selvfølgelig en glede om andre også ønsker å høre på. Lokalt på FM 101,9,

– Vi har lenge prøvd å få til en studentradio i samarbeid med studenter på UIT og samskipnaden, og nå har det endelig klaffet med dedikerte studenter og programledere i studio. Vi vil samtidig oppfordre andre studenter som har lyst til å bidra om å ta kontakt, sier redaktører for Radio Harstad, Tommy Vandalsvik.