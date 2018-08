Gunnar Reppens historier fra harstadhistorien

nyheter

Først: Boka har en fint oppsatt innholdsfortegnelse, som straks setter oss inn i forfatteren tanker – og bokas oppbygging. Likevel vil jeg sette fingeren på en liten mangel: Det burde vært laget et alfabetisk register som fortalte hvor man kunne finne omtalen av personer – og i samme slengen et som fortalte hvor hendinger, bedrifter og annet interessant er oppført.

Gunnar Reppen

Gunnar Reppen var eslet til å bli boktrykker – en «hobby» som ble til hans liv og levnet. Men pensjonisten ville heller ikke sitte stille, da fant han det opportunt å skrive lokal historie.

Reppen har tråklet sammen byens historie på en god måte. Satt hendelser, menn, hus, bedrifter, trossamfunn, foreninger og kvinner inn i kronologisk rekkefølge. Det er tydelig at intensjonen er å gi den oppvoksende slekt kunnskap om by-historia. Og det gir dette verket.

Det er også tydelig at han mener at Harstadsamfunnet har mye å være stolt av. Dette er nok drivkraften i hans forfatterskap.

Kildemangfold

Det er brukt mange år på å lage boka. Ja, man kan faktisk si at «forprosjektet» starta i 2008. Da begynte Reppen å produsere artikler fra og om Harstad på Norsk Lokalhistorisk Institutt sitt nettsted Lokalhistoriewiki. I stor grad er det artikler fra dette arbeidet, han sammen med andre har lagt til det som etter hvert ble «Harstadleksikonet», og som er hovedkilde til boka.

Han har klipt og limt sammen disse artiklene fra lokalhistorien sammen med artikler fra lokalavisa, Årbok for Harstad og bøker skrevet av andre med samme interessefelt som han selv.

Kjendisene

Som så mange andre har Reppen tatt utgangspunkt i kjente menn – og kvinners gjøren og laden, ut fra erkjennelsen av at intet gjør seg selv. Disse; f.o.m. «Kaarbø-karran» og Aage Rønning t.o.m. Leif Arne Heløe, med avstikkere til 13 kvinner som var valgte bystyrerepresentanter i perioden + diverse andre – som f.eks. Helga Lind og Ada Marie Borgersen har alle satt sitt preg på stedet og med det vært med på å forme byen og dens historiske utvikling.

Reppen skal ikke anklages for å lide av noen som helst politisk slagside, men at han har sansen for og forståelsen av at ideologi både gjennom aktive handlinger og politisk tankevirksomhet, har hatt stor innvirkning også på Harstads utvikling, det må sies her.

Kvinner

At menn er i stort flertall blant Harstadhistoriens drivkrefter skal vi på ingen måte klandre Gunnar Reppen for.

Tvert i mot; vi aner Reppens ærbødige respekt for kvinnen generelt. Ja, kjenn bare på denne fraseringen om Rebekka Bjørhovde (1903-1996) som ble oppsagt fra jobben i Televerket da hun giftet seg i 1930, men som da krigen kom ble innkalt til krigstjeneste som telefondame i april-juni 1940: «(…) Hun og hennes kolleger gjorde en viktig innsats i den spesielt kritiske situasjonen, og ble etter krigen hedret med «krigsdeltakermedaljen».

Kildene, som danner grunnlaget for boka, er imidlertid skrinn på kvinnenavn.

Næringsliv og politikk

De første vanskelige år etter at Harstad ble egen kommune beskrives flott. Byens næringsgrunnlag og de som så mulighetene for å drive næring er gitt gode og fyldige utlegninger. Krisene som oppsto og tidvis kullkastet gründernes større og mindre planer er og gitt gode forklaringer.

Reppen har valgt å innlede kapitlene med en rikshistorisk oppsummering av det han i neste omgang behandler fra Harstad. Denne vrien er både god og litt mindre bra: God fordi lokalhistoria da blir satt inn i den større historiske sammenheng. Mindre bra fordi innledningene kunne vært «krympet» og vært tettere sammenvevd med det følgende stoffet. På den annen side har Reppen åpenbart skjelet til håpet om at boka hans kan bli brukt i skolen.

Han forklarer sammenhengene mellom at byen måtte få vannverk og hvordan det gikk til at byen fikk elektrisk strøm sammenholdt med de som ivret for å etablere og utvikle seg med sine næringsveier. Samtidig makter han å gi et bilde av det unge samfunnets spede kulturliv. Men så unnlater han heller ikke å fortelle om de ideologiske kamper som blant annet kom til uttrykk gjennom at befalsskoleelever ble satt til å beskytte samfunnet mot streikende arbeidere som ble oppfattet som opprørske sosiale elementer.

Nød og elendighet

I kapittelet fra 20- og 30-åra blir det gjort forsøk på å forklare de forskjellige partipolitiske konstellasjoner blant annet sammenvevd med deler av byens foreningsliv.

Her lykkes ikke Reppen spesielt godt. Og vi konstaterer at arbeiderbevegelsens mangefasetterte uttrykk for sosialistisk tenkning kan skape stort bryderi for en lokalhistoriker. Men at det var nød, det klarer Reppen å tegne opp for oss. Bedrifter kom og gikk, kvinner ble tilsatt på «hermetikken» på timen, og avsatt straks det tilmålte arbeid var gjort.

Men at kvinnene var lønnet langt lavere enn sine mannlige kolleger, som det jo høvde seg i de tider, det sier ikke Reppen noe om, kan hende på grunn av manglende kildemateriale.

Det ble stor arbeidsledighet, og til nød fikk man «nødsarbeid».

Likevel altså: Kulturlivet blomstret, og idrettslaga florerte – både de borgerlige og de sosialistisk orienterte.

I dette kapitlet kunne det ellers ha vært skrevet litt mer om det vi i Harstad kjenner som Divisjonsmusikken, men vi får en rimelig god beretning om Alfred Evensen.

Til gjengjeld gir Reppen oss en meget fyldig beskrivelse av de mange hermetikkfabrikkene og tilliggende herligheter gjennom krise- og nødsåra (19 i alt). Se eget kart fra havneområdet.

En av de siste som er omtalt under dette kapittelet er lærer Hans Methi. Han tok som kjent overgang fra Høyre til Nasjonal Samling og ble partiets ordfører fra juni 1941. Gjennom dokumenter sist i boka får vi nå (endelig) vite hva som var årsaken til at han ble kastet – av sine egne – i april 1944.

Krig og fred

Boka har et godt balansert kapittel fra okkupasjonen, som for Harstads del ble iverksatt fra 13. juni 1940. Her ser vi at nazistenes parti ble enerådende etter først å ha satt kommunistene og seinere alle de andre partiene utenfor.

Men først og fremst forteller Reppen om krigshandlingene fra krigen om Narvik, iblandet stoff fra hvordan situasjonen utviklet seg i Harstad og omlandet. Historier fra NS-styret om sensuren av lokalavisene, arrestasjonene, henrettelsene og selvsagt fra «Russeleiren» på Trondenes. Men vi tas også med på hvordan det gikk til at enkelte Harstad-firma ble svært beriket under årene med tysk «beskyttelse».

Da freden kom, ble det etter hvert arrangert kommunevalg, som snudde opp ned på det som hadde vært vanlige resultater i 20- og 30-åra.

Finnmarksleiren og Finnmarkskontoret ble etablert, og det varte og det rakk før de tvangsevakuerte kunne vende tilbake til Nord-Troms og Finnmark.

Men midt oppe i all den elendigheten som folk ellers opplevde kom verkseier Sigvart Bach opp med en fantastisk ide om en Folkepark i Harstad – og fikk den realisert!

Velstanden nærmer seg

Nord-Norges Salgslag etablerte seg på Hamnneset, og seinere kom både Bothner og Norull. Lysere tider var i emning. Men Reppen finner og plass til å fortelle litt om ulykkene som rammet lokalsamfunnet. Flyulykka i Lødingen 1947 tok 35 liv, hvorav flere fra regionen, eksplosjonsulykka på Trondenes i 1958 tok fem unge menns liv. Kings Bay-ulykka på Svalbard som krevde 21 liv må og nevnes, for gruveselskapet hadde jo også kontorer på Hamnneset.

I dette kapittelet får vi igjen en oversikt over betydningsfulle menn(!), - før neste kapittel som er gitt betegnelsen «Kvinnenes roller i den nyetablerte byen».

Her kommer de fram, på rekke og rad, fra SV-dronninga Hanna Kvanmo via Harstads første kvinnelige lege, Hanna Mustaparta, som ble valgt til bystyret på kommunist-lista i 1945, til hotelldirektør Solveig Utvåg og altså Rebekka Bjørhovde.

Godt jobba Reppen!

I et intervju med avisa fortalte Reppen nylig at han håpet på åtgaum (interesse) fra skolefolk og politikere. Til dette vil jeg si; skolene i Harstad bør absolutt kjenne sin besøkelsestid. Her får man lokalhistorien servert innenfor rammen av 174 sider – sett i sammenheng med historiens gang i storsamfunnet. Om Harstads politikere i samme grad vil kjenne sin besøkelsestid, vil vel i stor grad avhenge av hvorvidt de er historieinteresserte.

Uaktet: Boka er godt egnet til å skape og gi stolthet over det å være Harstadværing. Med andre ord: Det er all grunn til å berømme lokalpatriotisme når den gir seg utslag som det jeg har hatt foran meg de siste par dagene.

Denne boka egner seg – ikke bare som pynt i bokhylla, men til å bli lest – av Harstadfolk og andre lokalhistorisk interesserte.