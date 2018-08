Drivstofftyver i Kilbotn utvises fra Norge

nyheter

To rumenere ble tatt på fersken da de prøvde å stjele drivstoff fra en lastebil i Kilbotn søndag kveld. Nå er det klart at de får en bot og allerede tirsdag ble de utvist fra landet.

Det forteller Ørjan Munkvold ved politistasjonen i Harstad.

- De fikk begge to års utvisning fra Norge. De er i 20-årene og er begge rumenere. De forklarte at de var i området for å selge magasiner, sier Munkvold.

I tillegg til å selge magasiner prøvde de to å rømme da de ble tatt på fersk gjerning i Kilbotn. De prøvde å gjemme seg etter å ha blitt oppdaget, men ble pågrepet.