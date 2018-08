Dette jobber politiet med onsdag

nyheter

Slagsmål: Politiet i Nordland melder tidlig morgen onsdag om slagsmål mellom tre personer i Brønnøysund. - Vi var på stedet og har kjørt en av partene til legekontroll etter at denne var blitt bitt i en hånd.

Omkom etter styrt: To personer er bekreftet omkommet etter at et mikrofly styrtet i Nordland tirsdag kveld. Les mer her

Mistet lappen: Politiet i Narkvik tok natt til onsdag lappen fra en mann i 20-årene etter gjennomsnittsmåling av Fart på Bekkejordet på E10. Mannen kjørte i 129 kilometer i timen i 90-sonen.

Promillekontroll: På morgenen onsdag har politiet i Troms utført promillekontroll på Rustadhøgda. - 10 biler ble kontrollert. Ingen reaksjoner.

Kjørte i 101: Politiet i Tromsø hadde trafikkontroll tirsdag kveld. Åtte førere fikk forenklede forelegg etter å ha kjørt for fort. - Høyeste målte hastighet var 101 kilometer i timen i 80-sonen.

Trafikkuhell: I tilfelle du ikke fikk med deg det på tirsdag: Troms politidistrikt meldte klokken 18.58 om et trafikkuhell på Langnes. – Det er ikke personskade. Kjørte på trafikkskilt på parkeringsområde til kjøpesenter. Føreren, som er en mann i 50-årene, mistenkt for promillekjøring og kjøring uten gyldig førerkort. Sak opprettes, sier politiet.

