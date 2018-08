Varme fra Kola på vei

nyheter

Onsdag melder yr.no om 18 grader og sol i Harstad og omegn. Godværet skal delvis holde seg videre ut uka. Også lørdag ser ut til å bli en strålende dag.

- Varmlufta kommer fra Baltikum, passerer Bottenviken og høytrykket legger seg over Kola. Det er faktisk en perfekt illustrasjon på et Kola-høytrykk vi får. Onsdag ligger sentrum av høytykket midt over Kola-halvøya, forteller Trond Robertsen hos Meteorologisk institutt i Tromsø til avisa Nordlys.

På innlandet i Troms kan temperaturene kommer opp i rundt 20 grader.

– Vi kan vente oss temperaturer rundt 20 og 22 grader over hele landet onsdag, sier vakthavende meteorolog Ida Fossli til NTB.

Natt til tirsdag var det minusgrader flere steder i Nord-Norge, og ved Karasjok i Finnmark ble det målt to minusgrader. Finnmark vil imidlertid få det beste finværet kommende torsdag. Også ved Østafjells er det varslet høye temperaturer.

På strekningen Herjangen - Bogen dukket det opp farevarsel for glatt vei på biler som kjørte der mandag kveld.

Torsdag blir det noe regn, men fortsatt gode temperaturer. Fredag og lørdag er sola tilbake.