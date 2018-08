Snart kan du teste deg for klamydia på vei til forelesning

nyheter

Nylig passerte Oslo Troms og Finnmark på den nasjonale klamydiastatistikken for 2017, men vi er fremdeles høyt oppe på den nasjonale statistikken sett i forhold til folketallet.

Samskipnaden har derfor, i samarbeid med sosialmedisinsk senter (SMS), nå satt opp tre selvtestingsstasjoner på UiTs campus Tromsø. Alta og Harstad skal følge etter på et senere tidspunkt.

— Vi er veldig glade for å ha fått til selvtesting på campus, for vi tror terskelen for å teste seg da blir lavere. Vi ser at klamydiatallen blant unge går opp, og dermed blir det ekstra viktig å ta vare på sin egen seksuelle helse, påpeker prosjektansvarlig helsesøster Randi Elisabeth Olsen i en pressemelding.

Fakta om klamydia Infeksjonen rammer i hovedsak personer mellom 15–24 år.

Majoriteten av alle dem som tester seg er 25 år eller eldre.

Du bør teste deg for klamydia etter hver gang du har hatt ubeskyttet sex med en ny partner, eller du har ett eller flere symptomer på klamydia.

Det er flere kvinner enn menn som tester seg, men andelen positive klamydiaprøver blant de undersøkte ligger høyere hos menn enn hos kvinner i alle aldersgrupper.

I 2017 kunne Folkehelseinstituttet fortelle at Oslo har gått forbi Troms og Finnmark når det gjelder antall registrerte tilfeller av klamydia, sett i forhold til folketallet.

En av fem som har samleie med en smittet person vil ,statistisk sett, få infeksjonen.

Infeksjonen kan, dersom den ikke behandles, føre til redusert fruktbarhet hos kvinner.

Kondombruk, oppsporing av smittebærere og antibiotikabehandling er viktig for å bekjempe sykdommen.

Klamydia smittes ved samleie; ved kontakt mellom slimhinner på kjønnsorganer eller i endetarmen.

Tiden fra smitte til symptomer (inkubasjonstid) er 5–14 dager.

I 60–80 prosent av tilfellene vil imidlertid ikke infeksjon i kjønnsorganene gi klare symptomer.

Kvinner kan få symptomer i form av utflod fra skjeden og småblødninger mellom menstruasjonene.

Menn kan få utflod fra urinrøret, hyppig vannlating og betennelse i bitestikkelen.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Klistremerkeordning

Selvtesten foregår inne på merkede toaletter utenfor Universitetsbiblioteket, på MH-bygget og oppe på Kraft Sportssenter. Toalettene er merket med runde, rosa klistremerker.

Testen for gutter består i en enkel urinprøve, mens jenter fører en spesiell q-tips inn i skjeden. Prøvene legges så i en konvolutt og legges i ei postkasse. Alt foregår inne på toalettet, så testen kan gjennomføres helt diskret.

Selvtesting har vært mulig en god stund på campus Narvik.