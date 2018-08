Se blinkskuddene fra dag 2 under oljemessa i Stavanger

Mye folk på Nord-Norge-standen tirsdag. Stemningen var god og det ble blant annet inngått historisk avtale mellom Hamek og Servi Ulsteinvik. 175 oljefolk deltok også på Petro Arctic sitt tradisjonelle frokostseminar. Her slo harstadordfører Marianne Bremnes fast at hun skal slåss for at Ap ikke snur landsmøtevedtaket om å åpne for konsekvensutredning utenfor Lofoten og Vesterålen.