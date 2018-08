Forsinkelser bekymrer ikke

nyheter

– Jeg er ikke noe glad i forsinkelser, men vi ville hatt ekstremt dårlig tid med den planen vi hadde opprinnelig. Vi får nå tid til å legge til rette på den måten vi aller helst vil for de første studentene som kommer til den nye fagskolen her i Tjeldsund. Det er det perspektivet jeg har, sier Cecile Daae, på facebooksiden til Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Fagskolen skulle åpne på Fjelldal høsten 2019, men er utsatt.

– Dette har politisk oppmerksomhet og vi har veldig god dialog med Justis- og beredskapsdepartementet, de har høy oppmerksomhet på dette området. Vi må holde farten oppe og løse vårt oppdrag til å etablere fagskolen, sier hun.

Hun ser bare muligheter for etableringen fremover.

Videre skryter hun av Tjeldsund kommune, som hun mener er veldig utstrekkende og opptatt av å legge til rette.

I anledning fagsamlingen ble det holdt etatstyringsmøte med ledelsen ved brannskolen, samt møte i styringsgruppen for prosjektet Ny utdanning.Tone Anita Karlsen