Utlendinger tatt på fersken da de prøvde å stjele drivstoff

Politiet forteller at de har pågrepet to utenlandske personer i forbindelse med forsøk på tyveri av drivstoff i Kilbotn søndag kveld.

- De holdt på å stjele drivstoff fra en parkert lastebil, sier Ørjan Munkvold ved Harstad politistasjon.

De to som nå er siktet for tyveri ble tatt på fersk gjerning etter at de ble observert ved lastebilen.

- Deretter prøvde de å gjemme seg i området før de ble pågrepet.

Politiet jobber videre med saken mandag. De to siktede er i 20-årene.