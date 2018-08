- Viktig å være til stede

nyheter

Nå gleder han til en ny arbeidssom uke, og er det noe han er helt sikker på, er det at det lønner seg å være til stede på denne type arenaer.

- Man må vise at man finnes, sier han, og er overbevist om at flere av oppdragene til hans bedrift Polarkonsult har kommet som et resultat av kontakter han har skaffet seg på messa.

Absolutt nordnorsk

Med China National Offshore Oil Corporation, Shell og MRC Global som nærmeste naboer, var det søndag kveld hektisk aktivitet på Xplore North som er den nordnorske standen. Det er harstadfirmaet Chili som har hatt ansvaret for produksjonen av det nordnorske messematerialet, og en fornøyd Jan Roger Eriksen konstaterer at det for første gang i historien er en ren nordnorsk produksjon.

Seks harstadbedrifter

Olav Kjell Hæreid, prosjektleder for Harstad og Lenvik, opplyser at det har vært et puslespill for å få alle brikkene til å ramle på plass. Søndag kveld var det derfor en spent Hæreid som møtte Harstad Tidende på et messeområde som mandag kommer til å syde av liv og kompetanse fra hele verden.

- Det er 20 bedrifter og 2 kommuner som står sammen om å profilere oss og gjøre oss mest mulig synlig. Seks harstadbedrifter vil være i Stavanger for å selge inn sine produkter og tjenester, sier han.