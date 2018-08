Bortvist fra utested – kom tilbake

nyheter

En person fra Harstad nektet natt til søndag å etterkomme politiets pålegg etter å ha blitt bortvist fra utested.

- [Personen] gikk tilbake etter kort tid. Innbringes og settes i arrest, meldte Troms politidistrikt klokken 02.53.

For politiet i Troms ble det mye å gjøre natt til søndag.

- En noe hektisk natt, med en god del ordensforstyrrelser grunnet beruselse samt feststøy. Syv personer har vært eller er i drukkenskapsarrest. Også i natt har begge kjønn vært representert, melder Troms Politidistrikt.

Dette er de øvrige hendelsene i distriktet:

Sortland: Lørdag 23.12 ble tre personer pågrepet for bruk av narkotika. Alle tre ble avhørt og vedtok deretter forelegg. Alle tre ble løslatt i natt.

Ballangen: En mann ble pågrepet for vold mot politiet, etter at patruljen løste opp et slagsmål. Mannen anmeldes og innsettes arrest.

Sortland: En mann fikk utdelt et forelegg for brudd på vikeplikten.

Sortland: 18-åring bortvist fra festival etter å ha vært overstadig beruset og kranglete ovenfor vaktene.

Sortland: En festival-deltaker har slått til en av vaktene på Fæsterålen. Vakten ble ikke skadet. En anmeldelse kommer fra fornærmede.