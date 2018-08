Etter skolestart

nyheter

Skolestart er uten tvil en positiv overgang for mange barn. Men det er vel knapt noen periode i skolelivet deres som krever mer av dem. Det fins ting som vi som foreldre kan gjøre for å gjøre starten best mulig. Her vil jeg dele noe enkle råd som delvis er basert på egne erfaringer, både som psykolog og som mamma med barn i skolealder.

Kanskje er det seksåringene som har de mest positive forventningene til skolestart. De med mer erfaring, på åtte, ni og ti, vet hva de kan vente seg. De har skolerytmen i kroppen, de vet hvem og hva som møter dem på skolen. For seksåringene er det en ny start. Blanke ark. Ubrutt land. Med skolelivet foran seg og store forventninger inni seg. Bak dem, spente foreldre.

I løpet av de neste ukene skal seksåringene lære seg hvordan man er skoleunger. Dagene skal fra nå av deles opp i økter av konsentrasjon og arbeid, og der leken skjer i pauser. Førsteklassen som et introduksjonsår med mest lek, er en idé som har blitt forlatt for lenge siden. Etter 6-8 uker begynner den ordinære undervisningen.

Akkurat det er noe som kommer som en litt ubehagelig overraskelse på mange førsteklasseforeldre. Overgangen til skole betyr en liten forandring for hele familien. Det å ha barn i skolen griper inn i familielivet på en annen måte enn da barnet gikk i barnehagen. Det vil kreve mer av deg som forelder.

Mange foreldre ønsker heldigvis å bidra til å skape gode relasjoner mellom klassekamerater og i foreldregruppa når barn begynner på skolen. Selv syntes jeg det var en god idé å delta i en vennegruppe der flere av guttene i klassen til førsteklassingen min møttes en ettermiddag i uka. Vi besøkte hverandre på omgang den høsten, jeg tror vi holdt på i seks uker. Vi voksne koset oss sammen. Men for ungenes del endte treffene, uten unntak, i gråt, krangel og slåssing. Det ble slengt ukvemsord og fornærmelser barna imellom. Jeg husker at jeg hørte min egen sønn rope til klassekameraten en kveld vi forlot, at han aldri ville komme tilbake mer. Jeg har hatt stoltere øyeblikk.

I ettertid har jeg tenkt at vi var for tidlig ute. Ungene hadde nok med seg selv når klokka var fire om ettermiddagen. De var slitne. Vi voksne hadde, i beste mening, tøyd strikken for langt. Jeg fortalte om erfaringen min til Lena på SFO senere på høsten. Hun var enig, dette var å forvente for mye av slitne unger i begynnelsen av skoleåret.

Mitt råd til dere som har førsteklassinger er som følger: Ta det med ro om ettermiddagene og i helgene de første par månedene etter skolestart. La skoleungen ha tid hjemme og få slappe av og leke. Ikke send barnet på fritidsaktiviteter før det har gått noen uker. Se ungen din an. Sannsynligheten er stor for at barnet har fått nok stimuli og aktivitet gjennom dagen. De trenger å hvile kropp og hjerne de korte timene før det er kveld. De trenger å være hjemme og å være sammen med deg.

Da eldstemann var førsteklassing bodde vi i Tromsø. Han hadde lyst til å spille fotball og det lokale laget var TIL. Det viste seg at han måtte vente en stund. Lagene for førsteklassingene startet opp et godt stykke utpå høsten, etter seriespill og potetmørtna. På den måten fikk alle, barn og voksne, tid på seg til å komme seg inn i nye rutiner. Det fungerte godt, for da treningene endelig startet var alle klare. Bortimot alle i årskullet ble med på laget det året.

Her i Harstad har jeg observert at det i august dukker opp invitasjoner til mange fritidsaktiviteter. Som forelder kan man bli redd for at barnet skal gå glipp av nye vennskapsbånd og ferdigheter på fotballbanen eller andre steder.

Forsøk å slippe frykten for at ungene skal gå glipp av noe. Det gjør ingen ting. Det er en tid for alt, og barna opplever mye som det er. Etter hvert vil du kanskje finne ut av om ditt barn er klar for fritidsaktiviteter i førsteklassen. Noen barn er utålmodig etter å komme i gang med fotball og andre ting som de har sett for seg at de skal starte på når de har begynt på skolen. Det er ikke alle som er det. Og selv om de har lyst er det ikke sikkert at de har kapasitet. Tør å prøve deg fram. Ta en pause, eller slutt, hvis det blir for strevsomt. Begynn på nytt en annen gang.

Nå vet jeg jo at det gjør ingen ting å vente. Tidligere var det på ingen måte opplagt for meg. Derfor var det så bra med TILs ordning, jeg slapp å tenke på alt dette selv.

Til de som er frivillige i klubber og foreninger, vil jeg komme med et forslag. Skjerm førsteklassingene for rekrutteringen til de har fått et bedre grep om sin nye hverdag. Oktober er en grei tid å starte opp. Og så vil jeg også takke dere for den innsatsen dere gjør, det er mange barn og unge som har det artig og får holde på med ting som betyr noe spesielt for dem, på grunn av dere.

Til slutt vil jeg avslutte med noe flott Lars Bremnes sa, under en konsert han holdt på Grytøya i sommer. «Det er vel ingen som har så mange hvite flekker på kartet, som det et barn har». Han var opptatt av at folk som jobber med barn må ha respekt for dette, holde sinnet åpent og la tiden og barnet få vise hva som bor i dem. At de ikke skal la seg friste til å tro at det er så lett å se hvilken kategori barnet tilhører. «Er det en treer eller er det en firer? Er det en fotballspiller eller en musiker? Praktiker eller teoretiker?».

De hvite flekkene på kartet tar mange år å utforske.