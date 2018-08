Dette jobber politiet med i Troms og Nordland lørdag

nyheter

Narkotika: Troms Politidistrikt meldte i natt om en person fra Harstad som ble tatt for bruk av Narkotika. Klokken 02.31 natt til lørdag meldte politiet om hendelsen.

Stjal øl fra festival: I Sortland ble en 20 år gammel mann innbragt til politistasjonen etter å a vært involvert i et slagsmål, samt ikke etterkomme politiets pålegg.

Fæsterålen-tyver: I Sortland brøt også to personer seg inn på festivalområdet til Fæsterålen lørdag morgen. De forsynte seg blant annet av øl og prøvde å få laget slush i barens slushmaskin. Tyveriet ble oppdaget av festivalens egne vakter, som kontaktet politiet. Totalt skal de ha forsøkt å stjele varer for 2500 kroner, opplyser vakthavende ved politiets operasjonssentral. Han sier at de to bar preg av å ha vært i aktivitet hele natten, og tyveriet virket å være motivert av et ønske om å fortsette festen og skaffe seg mer alkohol.

Ville hester: Tidlig lørdag morgen forteller politiet at flere løse hester er på veien i Borge i Nordland. - Hestene har kommet seg trygt på et jorde men ingen får tak i dem. Eier bes dra til stedet og få kontroll på hestene.

For tung: I Mosjøen er en fører anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort tidlig lørdag morgen. - Fører ble stanset med bil og henger. Hengeren var for tung i forhold til førerkort. Skiltene tatt grunnet begjæring.

For fort på Borkenes: Fredag kveld ble det holdt fartskontroll på Borkenes i Kvæfjord. - En fører ble målt til 71 kilometer i timen i 50-sonen. Personen ble bøtelagt for det, sier politiet i en melding.