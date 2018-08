Etterforskninga er inne i en avsluttende fase

nyheter

Det opplyser lensmann Andreas Nilsen fra Midt-Troms lensmannsdistrikt i en pressemelding.

– Basert på den kunnskap vi har i dag forventer politiet å kunne oversende saken til påtalemessig avgjørelse i løpet av et par måneder, opplyser Nilsen.

Det som fortsatt gjenstår av etterforskningsskritt er fem-ti avhør av vitner, gjennomgang av elektronisk beslag, avklaring av siktedes alder og et nytt avhør av siktede.

Varetektsfengslet

Det var i juni at det ble kjent at en mann i 30-årene er siktet for drapet på Marie-Louise Bendiksen på Sjøvegan. Drapet fant sted for 20 år siden.

– Etterforskningen så langt bekrefter at siktede, sammen med flere andre, utførte hagearbeid hjemme hos Marie Louise Bendiktsen omlag to måneder før drapstidspunktet, opplyses det i pressemeldinga om siktedes relasjon til Bendiksen.

Mannen sitter fortsatt i varetekt etter at Nord-Troms tingrett i en kjennelse 15. august besluttet at mannen kan holdes varetektsfengslet inntil 12. september.

Gjentatt kriminalitet

For øvrig opplyser politiet at siktede er tamil fra Sri Lanka, og at han kom til Norge som asylsøker i januar 1997.

– Han kom til Sjøvegan Asylmottak i februar 1997. I september samme år ble han overført til bosettingstjenesten i Salangen kommune, og var da ikke lenger tilknyttet Sjøvegan Asylmottak, heter det i pressemeldinga.

Mannen flyttet til Stavanger i april 1999, og derfra til Finnmark i desember 1999. I mars 2001 flyttet han til Oslo, der han senere giftet seg og stiftet familie. Siktede begikk gjentatt kriminalitet frem til han ble utvist i to år i 2014. I desember 2016 kom han tilbake til Norge og oppholdt seg her til mars 2017. Neste retur til Norge var onsdag 20. juni 2018.

Mannen ble pågrepet på Gardermoen lufthavn idet han ankom landet 20. juni.