Gjensidige stenger kontoret i Harstad

Det skriver selskapet i en pressemelding.

- Vi vet at folk har satt pris på å ha et Gjensidige-kontor i nærmiljøet, og det er beklagelig å måtte stenge kontoret i Harstad. Grundige kundeundersøkelser vi har gjort, viser at færre fysisk besøker kontorene våre. Flere og flere ønsker å både kjøpe forsikring og gjøre endringer i forsikringene sine selv på nett, skriver Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef.

- Det er tøff kamp om kundene. Skal vi også i fremtiden kunne levere de beste forsikringene til en god pris, er vi nødt til å drive kostnadseffektivt, og ikke minst tilpasse oss hvordan kundene ønsker å være i kontakt med oss. Vi tar konsekvensene av at dette har endret seg mye de siste årene, sier han i pressemeldingen.

- Vi styrker kundesenteret vårt og oppretter et eget online rådgivningsteam som skal ha samme gode kompetanse som rådgiverne på kontorene våre har. Kontoret i Harstad stenges i løpet av første halvdel av 2019. Nærmere dato er foreløpig er ikke bestemt.