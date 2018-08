Troms «holdt hjulene i gang»

nyheter

Nedgangen i landsdelen var på to prosent. Går vi nærmere inn i tallene, finner vi at Finnmark var den store taperen, mens Troms faktisk økte én prosent.

Troms var motoren i overnattingsstatistikken i juni. Utlendingene fant i økende antall veien til fylket. Totalt var det ti prosent flere utlendinger som overnattet i Troms. Nordland hadde seks prosent flere, og Finnmark to prosent flere. For landsdelen samlet var det en økning på seks prosent. For Norge som helhet ble det én prosent.

Det var 515.878 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i juni 2018. Det er en nedgang på 10.261 fra juni 2017, noe som er en nedgang på to prosent. Norge totalt hadde en økning på fire prosent.

NHOs regiondirektør Ole Hjartøy sier det er gledelig å registrere at utenlandstrafikken til Nord-Norge og Svalbard fortsetter å øke.

– Når det gjelder nedgangen i trafikken fra Norge, er nok den store værforskjellen mellom nord og sør i juni i en vesentlig årsak til dette, sier han.

Hotellene i Nord-Norge har hatt en nedgang i totaltrafikken på én prosent, mens Norge som helhet har en økning på fire prosent.