Oppgang i folketallet

I Norge bodde det 5.312.300 personer per 1. juli i år.

Folketallet vokste med 9.600 personer i april, mai og juni, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 1.050 færre enn i tilsvarende periode i 2017.

I vårt distrikt økte folketallet i alle kommuner unntatt Kvæfjord, Tjeldsund og Lødingen, der nedgangen var henholdsvis 12, 9 og 13.

Harstad hadde naturlig nok størst vekst, selv om den ikke var all verden. 27 flere i løpet av de tre månedene er kanskje ikke noe å rope hurra for. Evenes og Skånland kan derimot rope hurra for folketallsøkning på henholdsvis 16 og 11.

