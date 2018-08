nyheter

Promillemistanke: To utenlandske menn ble i natt pågrepet og fremstilt for blodprøve etter mistanke om promillekjøring. Mistanken oppsto etter at bilen deres kolliderte med et trafikkskilt ved rundkjøringen på E8 mellom Tromsøysundveien og Bruveien.

Forenklede: UP hadde i går kveld fartskontroll på E8 i 90-sonen i Nordkjosbotn. Det ble utstedt 11 forenklede forelegg, og høyeste hastighet var 114 km/t.

Dette jobbet politiet med tirsdag