Børnet bort lappen

En ung bilfører i Harstad er blitt fotgjenger igjen etter en litt for bråkjekk manøver i området nær Fredly kirke denne uken. Han tok like godt en 360 grader «børning», rett foran øynene til en polititjenestemann.

Det var ikke så lurt. Sertifikatet ble beslaglagt på stedet, og den unge mannen kan vente seg et aldri så lite oppgjør med påtalemakten.

Mannen er godt kjent for politiet fra før, og skal ha fått flere advarsler. Denne gangen var det ingen bønn. Føreren som ikke har hatt lappen alt for lenge forsto forsåvidt at han hadde gjort noe dumt.

- Men han var ikke helt enig i at han sertifikatet burde inndras, melder politiet i Harstad.

