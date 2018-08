Ap lover praksisplasser til flere helsefagarbeidere

nyheter

Det er budskapet til Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Harstad, Kari-Anne Opsal.

Hun mener at det må være mulighet å kunne gi de som studerer helsearbeid en garanti på at de som studerer det i Harstad skal få en praksisplass i fremtiden.

Hun er også opptatt av at de som er veiledere for praktikantene bør få en kompensasjon for jobben.

Ordførerkandidaten for Arbeiderpartiet hadde tirsdag med seg stortingsrepresentant Tore Hagebakken på besøk ved Bergsodden sykehjem. Med på turen var også leder i Harstad Arbeiderparti, Else Marie Stenhaug og partikollega Kjetil Bjørkelund.

Hagebakken har siden 2005 representert Oppland på Stortinget. Gjøvik-mannen er Aps nestegruppeleder i komiteen for helse- og omsorg på Stortinget. Han har også jobbet en periode som statssekretær.

Ekstra arbeid

– Vi har nylig hatt fire i praksis hos oss. Så vi bruker en del ressurser internt på å gi praksis til elever eller andre som er ute i arbeidspraksis, sier Elin Sareussen Vang, avdelingsleder ved Bergsodden sykehjem.

Den største utfordringen i dag er å rekruttere sykepleiere til sykehjemmene.

– Her er mange av de ansatte involvert i forbindelse med praksis og arbeidstrening. De har ikke noen egen kompensasjon for å ta seg av praksiskandidater i dag, sier Sareussen.

Hun sier at tilgangen på dem som ønsker praksis ved sykehjemmet er god. I år har de et godt samarbeid med Inko.

– Vi har mange som får seg arbeidspraksis her ved Bergsodden sykehjem, sier jobbkonsulent Bertine G. Olsen ved Inko.

Kulturarbeider

– Vi bruker mye sang i hverdagen for beboerne. Her er det mange som henger med. Det er med på å øke trivselen for beboerne på sykehjemmet, sier Elina Plucker, som jobber som kulturarbeider ved Bergsodden sykehjem.

– Vi ønsker å bidra til at beboerne får fleste mulig aktiviteter. Derfor har vi et godt samarbeid med de pårørende og de frivillige. De frivillige har ofte med seg beboere på trivselsturer med våre to sykler «Fru Berg» og Herr Odden». Det er to elsykler som har god sitteplass for passasjerer, forteller Plucker.

Det handler om livsgleder for de eldre ved sykehjemmene i Harstad kommune. Her har de fleste sykehjemmene blitt sertifisert gjennom kurs for de ansatte.

Ved Bergsodden sykehjem har en skiftet mattidene ved hjemme til fire måltider om dagen. Det har gitt beboerne bedre ernæring på sikt.

– Vi har de siste årene hatt en del sykefravær. Det ser nå ut til å ha forbedret seg. Sykefraværet har gått ned, sier Sareussen Vang, som er avdelingsleder ved sykehjemmet som har vel 100 ansatte. Ingen har lavere enn 75 prosent stilling ved sykehjemmet.

– Jeg er positivt overrasket over tilbudet som en har her i Harstad. Her er det nye sykehjem og de er veldrevet i kommunal regi. Og det virker som om at kommunen per i dag har nok sykehjemsplasser, sier Tore Hagebakken, som de siste dagen har vært på visitt i Sør-Troms.