nyheter

– Selv om vi så langt som mulig prøver å unngå å jobbe på natten og på søn- og helligdager, så hender det likevel at vi blir nødt til det, heter det i meldingen.

I forbindelse med gravearbeid for vann- og avløpsrør over Hagebyveien og ned mot Valmuebakken, vil det bli svært trangt og vanskelig for trafikanter å passere.

– For å opprettholde sikkerheten til trafikanter og arbeiderne er det derfor nødvendig at vi utfører arbeidet på nattestid, heter det fra Harstadpakken.