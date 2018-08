I dag må restskatten betales

nyheter

Fikk du over tusen kroner i restskatt, skal du betale restskatten over to terminer. Første termin forfaller i dag, mens andre termin forfaller 24. september.

– Det lønner seg å betale restskaten i tide. Betaler du for sent, løper det forsinkelsesrenter fra forfall og frem til du betaler. I tillegg er det slik at dersom du unnlater å betale, eller betaler første termin for sent, anses hele restskatten forfalt, forteller Siv Simonsen Kibsgaard, underdirektør i Skatt nord i en pressemelding.

Har du fått restskatt er det viktig å unngå at det samme skjer til neste år, skriver etaten.

Du må derfor sjekke at opplysningene i skattekortet er riktig. Grunnen til at du fikk restskatt skyldes at de endelige tallene for inntekt og fradrag ble annerledes en det som lå til grunn for skattekortet du hadde i fjor.

Årsaken til det er ofte endringer i privatøkonomien: ny jobb med høyere inntekt, at betalte gjeldsrenter er lavere enn det som var stipulert i skattekortet, eller at fradrag du tidligere har hatt krav på, har falt bort.