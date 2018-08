Statskog + Arctic race=sant

nyheter

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal trekker frem visjonen om å utvikle Nord-Norge når han skal beskrive samarbeidet med Statskog.

- Syklister, publikum og TV-seere får en utrolig reise gjennom ville, vakre Nord-Norge disse fire dagene i august. Både Statskog og Arctic Race of Norway er veldig bevisste på å vise fram fantastisk norsk natur og å videreutvikle Nord-Norge som landsdel gjennom alle ringvirkningene et slikt arrangement gir, sier daglig leder i Arctic Race, Knut-Eirik Dybdal.

Statskog gikk inn som samarbeidspartner allerede i 2015. Nå har partene tegnet samarbeidsavtale for perioden fram til og med 2020.

- Arctic Race of Norway er en profesjonell samarbeidspartner som har sterkt fokus på samfunnsutvikling gjennom arrangementet. Og ikke minst tør de å sikte befriende høyt i det de gjør. Derfor er Statskog en langsiktig samarbeidspartner som bidrar til at verdens vakreste sykkelritt etablerer seg på toppnivå, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

Statskog er grunneier på vegne av staten og forvalter og utvikler verdier på en femtedel av Norges fastlandsareal. Dette gjelder blant annet store areal i Nordland og Troms. Statskog er garantisten for at jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur er tilgjengelig for alle.

Første etappe i årets ritt går fra Vadsø til Kirkenes 16. august. Deretter er det Tana-Kjøllefjord, og Honningsvåg-Hammerfest, før det hele avgjøres mellom Kvalsund og Alta.