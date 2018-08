Her fosser vannet inn i butikken

nyheter

Ettersom det er flatt tak føres regnvann inn i rør i hver ende av taket, og går sammen i ett rør som skal lede vannet ut av bygget. Rørsystemet befinner seg under tak i butikken. Presset ble imidlertid så stort at en skjøt sprakk. Dermed fosset vannet ned i butikken. Så uhåndterlig var problemet at man fant det best å stenge butikken ut dagen.

Harstad Tidende var i kontakt med kjøpmann Gry Eilertsen som opplyste at vannet kun traff golvet og ikke varer eller fryse- og kjøledisker. Dermed var skadene begrenset til omsetningen. Ettersom butikken var stengt i seks-sju timer gikk man på et tap.

– Vi måtte stenge på grunn av regnet og tapte dermed mellom 100.000 og 200.000 kroner, fortalte Gry Eilertsen.

Harstad brann og redning mottok melding om tilfellet og rykket ut til Kilamyra.

– Det var et nedløp i butikken som lakk, og vår Restverdiredning dro til stedet for å bistå med å suge opp vannet, opplyser vaktleder Siv-Hilde Bratteng hos Harstad brann og redning.

Mannskapene jobbet med dette ei stund, men måtte så kjøre videre etter at en annen alarm kom inn til brannvesenet.

Det voldsomme regnværet førte ikke bare til ugreie for en remabutikk. Langs stier og veier tok vannet godt for seg. I øvre Ruggevik var det snakk om store «utgravinger» den stunden regnet var som verst.

I hele distriktet flommet grusfarget vann fra sideveier over de asfalterte veiene.