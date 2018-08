Dette jobber politiet i Troms og Nordland med tirsdag.

nyheter

Bilulykke: Politiet melder like etter klokken 11 tirsdag om en bilulykke i Nordland på E10 vest for Gimsøystraumbrua. - Nødetater er på vei til stedet.

Må betale etter å ha urinert: Politiet i Tromsø melder sent mandag at de anmelder en person for å urinere på offentlig sted. - Mannen ble tatt i sentrum, sier politiet.

Veide for mye: En utenlandsk bil med henger ble stoppet i Rana i Nordland sent mandag kveld. - Tillatt totalvekt er 7.000 kilo. Ekvipasjen veide 13.300 kilo, meldte politiet. Etter noen timer forteller politiet at sjåføren fikk 10.000 kroner i bot.

Båt på rek: Mandag ble det observert en båt på rek ved Sørrollnes. - En åtte fots gummibåt er tatt hånd om. Info fås hos politiet på telefon 02800.