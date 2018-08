Selger kunstoverskuddet

nyheter

Equinor, tidligere Statoil, har solgt bygget i Medkila og flyttet til Seljestadfjæra. Med på lasset ble mange av kunstverkene selskapet har kjøpt opp gjennom årene, men langt fra alle. Det var det ikke plass til i nybygget. Dermed satt Equinor igjen med et betydelig kunstoverskudd. Disse bildene vises nå i Galleri Nord-Norge, og alle er til salgs.

Flere kan kjøpe

– Hovedmålet er å stimulere til økt kunstinteresse og gi flere muligheter til å kjøpe kunst. Her kan studenter og andre unge i etableringsfasen kjøpe god kunst til hybler og leiligheter. Vi oppfordrer også bedrifter til å kjøpe kunst som kan gi ansatte og kolleger enda hyggeligere omgivelser på jobben. Uansett er dette en unik mulighet for alle til å gjøre et godt kunstkjøp, sier kulturhusdirektør Ole Magnus Løkholm.

Salget blir arrangert som en kunstauksjon, der Equinor donerer overskuddet til et godt formål.

Tre prisgrupper

– Alle verkene er fint innrammet og minsteprisene er satt til 500 kroner for fotokunst, 1000 kroner for de små litografiene, og 2000 kroner for de største litografiene og maleriene. Budrundene varer i 7 dager. Da vil høyeste bud få tilslaget på kunstverket og bildet tas ut/merkes ut av utstillingen, sier Løkholm.

Utstillingen åpner mandag 13. august.