Er dette Norges fineste tur?

nyheter

På nettsida turrute.no pågår det for tida ei avstemming av landets beste turruter. Her ligger ruta «Drangen» på øya Rolla i Ibestad kommune foreløpig som nummer 5 i landet, 2 i Nord-Norge og 1 i Troms. Turen til Stilkusvassbrekka, som også ligger på Rolla, er foreløpig nr 11. i landet, 3 i Nord-Norge og 2 i Troms.

Det er landets fylkeskommuner og Gjensidigestiftelsen, med faglig støtte fra blant andre Friluftsrådenes Landsforening, DNT og Miljødirektoratet som siden 2010 har samarbeidet om å merke turmuligheter der folk bor og ferdes. Gjennom å gi støtte til turlag, foreninger og organisasjoner har de i felleskap merket nesten 1100 turløyper med en samlet lengde på 40.000 kilometer. Det tilsvarer en runde rundt ekvator.

Tour de Andørja

Løypa til Drangen er populær både på vinter- og sommertid, og var blant annet sted for Tour de Andørja Freeride i år. Turen er godt merka, med god utsikt, gresslier, rik fjellflora og fiskevann underveis.

– Ved cirka 650 meter over havet kommer godt kaldt kildevann rett ut av fjellet. Stedet er merket med skilt. Utsikten fra Stortinden er bare fantastisk med bebyggelsen nede ved fjorden rett under, med fjord og hav rundt øya, over fjorden sees bygder og mektige tinderekker fra det nære til det nesten uendelige, står det i turbeskrivelsen.

Det er mulig å stemme på din favoritt-turløype frem til 31. august.