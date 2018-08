– Positivt for legesenteret

nyheter

Styreleder Petra Parchat viser til at hundens tilstedeværelse er et udelt positvt tilskudd for Sjøkanten legesenter.

– Vi så fort hvor tett Thomas og hunden er knyttet til hverandre, og hvor usedvanlig rolig, blid og lydig hunden Tico er. Vi har opplevd positive tilbakemeldinger om hundens tilstedeværelse fra pasienter, særlig barn.

Parchat påpeker at dersom det er vanskelig med hund på legekontor på grunn av lite forskning å bygge vurderingen på, ønsker Sjøkanten legesenter å være pilot for utprøving av hund på på et allmennlegekontor.