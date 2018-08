Kvinner passer på trøtte sjåfører

nyheter

Torsdag ettermiddag sovnet en sjåfør bak rattet i Valnesfjord i Fauske kommune. Resultatet ble at tre biler, med totalt åtte personer i, kjørte i hverandre. En person ble lettere skadet, mens de andre kom fra hendelsen uskadd. Sjåføren som sovnet ble fratatt førerkortet på stedet, og sak mot ham opprettes.

– Trøtte sjåfører kan være like farlige som promillekjørere. Uavhengig av om du forårsaker en ulykke eller ikke, er det straffbart å være så trøtt at du utgjør en fare i trafikken, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Straffbart å være trøtt

Ifølge Statens vegvesen har trøtthet vært medvirkende årsak til 14 prosent av alle dødsulykker i trafikken i Norge i løpet av en 10-årsperiode.

– Hvis man først har blitt trøtt er det bare to ting som hjelper; bytt sjåfør eller stopp og sov. Alt annet er å lure seg selv, sier Eklo.

Kvinner er flinkere til å si fra enn menn og de yngre, viser Gjensidiges samfunnsundersøkelse, som er utført av Ipsos. I undersøkelsen svarer 9 av 10 passasjerer at de sier fra når de merker at sjåføren holder på å duppe av.

Store mørketall

Tidligere undersøkelser viser at 1 av 10 bilister har sovnet bak rattet, mens så mange som 6 av 10 har vært så trøtte at de har vært redde for å sovne. Tretthet har skapt farlige situasjoner for nærmere halvparten. Gjensidige får rundt 60 meldinger i året der ulykken skyldes at sjåføren har sovnet bak rattet. Gjennomsnittlig reduksjon av erstatningen er på 20 prosent. Den største avkortingen har hittil vært 75.000 kroner.

– Mange vil ikke innrømme at de sovnet bak rattet, og derfor tror vi at langt flere ulykker har årsak i dette, sier Eklo.