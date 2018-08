Skallet blotter ble kjeppjaget

nyheter

Ifølge Troms politidistrikt stod plutselig en ubarbert, skallet mann i 30-40 årene i slåbrok inne på soverommet til en kvinne. Han skal så ha blottet seg for kvinnen. Men hjelpen var ikke langt unna, skriver politiet på twitter, for kvinnens far var i annet soverom og kom springende etter mannen, som forsvant i området.

Politiet melder også at de har søkt etter mannen i området, uten resultat. De oppretter sak på forholdet. De utelukker ikke at han kan bo i nærområdet der blottingen skjedde.

Episoden fant sted tidlig onsdag morgen, litt over halv ni.