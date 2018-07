Etterforskes for hatkriminalitet

nyheter

Episoden fant sted på en privatadresse i Harstad, natt til lørdag. Politiet fikk melding fra en somalisk mann om at han helt umotivert hadde blitt slått i ansiktet av en harstadværing i 50-årene.

Da ordensmakten dukket opp på adressen opptok de forklaring både fra fornærmede og siktede i saken. Mannen som slo - en gammel kjenning av politiet - skal ha gitt uttrykk for at motivasjonen for volden kan ha sin bakgrunn i rasistiske holdninger.

– Han blir derfor anmeldt og etterforsket for såkalt hatkriminalitet. Det er svært sjelden at politiet i Harstad etterforsker slike saker. Vi ser alvorlig på dette, og anmeldelsen får prioritet hos oss, opplyser etterforskningsleder Morten Hole ved Harstad politistasjon.

Hatkriminalitet er en fellesbetegnelse på lovbrudd utført mot personer på grunn av deres seksuelle legning, kjønnsidentitet, religion, etniske opprinnelse, funksjonsevne eller annen status.

I Norge kom hatkriminalitet inn i den nye straffeloven som en særlig skjerpende omstendighet i 2006, blant annet som konsekvens av en bølge av hatkriminalitet mot homofile.

Slike motiver hos en gjerningsmann skal kunne anvendes som et straffskjerpende moment innenfor strafferammen ved alle typer lovbrudd.