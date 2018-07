Til legevakta etter for mye drikking

nyheter

Det som egentlig skulle være en bytur endte med et besøk på Harstad sykehus for en person i Harstad. Troms politidistrikt kunne nemlig melde om at de hadde plukket opp en overstadig beruset person i Harstad sentrum lørdag kveld.

Personen var såpass beruset at patruljen måtte kjøre han til legevakta, hvor ansvaret for mannen ble overtatt av legepersonellet.

Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 01.46 natt til lørdag.

Det å håndtere en full person var ikke det eneste patruljen måtte gjøre natt til lørdag. Litt tidligere på natta hadde patruljen vært på en privatadresse for å stoppe en fest.

- Avsluttet fest med en del ungdommer etter klage på støy fra stedet, melder Troms politidistrikt.

I Harstad ble det også avholdt promillekontroll på Stornes fergeleie. Seks personer ble kontrollert, og det førte ikke til noen reaksjoner.