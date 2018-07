Russen gir overskuddet til Harstad-organisasjon

nyheter

Russestyret hadde tidlig bestemt seg for at et eventuelt overskudd skulle gå til en veldedig organisasjon. I sommer ble russestyret enig om å gi pengene til Stetind forening. Organisasjonen, som er ledet av harstadværingen Bjørn Forthun, har som formål å bygge skole i Nepal.

- Vi ville gi pengene til noen som virkelig trengte det. Det føltes riktig å gi det til en forening som arbeider for skole, sier Sander Floer Kulseng, som er økonomiansvarlig i russestyret.

Rørt

Bjørn Forthun ble overrasket da han ble kontaktet av russestyret.

- Jeg blir rørt over at folk ønsker å bidra, og det er flott at det kommer fra unge skoleelever. Det viser solide verdier blant ungdommer, sier han.

- Pengene fra Heggen skal gå til benker, møbler og annen skolemateriell som bøker. Da får elevene se konkrete resultater av bidraget, sier Forthun.